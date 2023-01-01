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Annotate.tv

Annotate.tv

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Веб-сайт: annotate.tv

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Оптимизируйте свое обучение на YouTube. Делайте заметки к видео и записывайте ключевые выводы. Экспортируйте их в PDF и уцените.

Веб-сайт: annotate.tv

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Annotate.tv, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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