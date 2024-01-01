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Переосмысление банка пуповинной крови. Помогая беременным родителям сохранить самый личный источник стволовых клеток – из пуповины и плаценты – чтобы открыть будущие методы лечения заболеваний. Предлагает банк пуповинной крови, банк пуповинной ткани и банк стволовых клеток плаценты.

Веб-сайт: anjahealth.com

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