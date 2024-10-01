Альтернативы - Wellfound

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

Headway

Headway

apps.get-headway.com

Headway for Business — это загружаемая корпоративная программа №1, которая обеспечивает краткое корпоративное обучение. Многие исследования показали, что продолжительность концентрации внимания человека становится короче. Итак, новые проблемы в корпоративном обучении заключаются в следующем: сотрудн...

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японско...

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Общайтесь с более чем 20 000 работодателями. Подайте заявку на миллионы вакансий в ведущих компаниях, отраслях и местах на сайте № 1 в Индии. Подайте заявку онлайн. Опубликуйте резюме сегодня.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собс...

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...

Monster

Monster

monster.com

Monster — ваш источник работы и возможностей карьерного роста. Ищите работу, читайте советы по карьере от экспертов по трудоустройству Monster и находите советы по найму и подбору персонала.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today — сервис по подбору персонала и поиску работы. Подайте заявку на 10 вакансий во Вьетнаме. Новые вакансии добавляются ежедневно. Настройте за секунды и начните общаться с работодателями за считанные минуты!

Remote

Remote

remote.com

Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob — это бесплатное и простое приложение №1 для поиска работы, позволяющее найти работу с частичной или полной занятостью, упростить подачу заявлений о приеме на работу, получить отличные советы по карьере и многое другое. Отлично подходит для студентов, подростков или тех, кому нужен гибкий г...

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...

Otta

Otta

otta.com

Только совпадения с учетом ваших предпочтений. Только самые интересные, инновационные и динамично развивающиеся компании. Отта поможет тебе найти эту работу. Тот, который идеально вам подходит. Узнайте свои лучшие рекомендации в интересных стартапах прямо сейчас.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Проводите более качественные интервью с помощью вопросов, заданных искусственным интеллектом. Оптимизируйте процесс собеседования с помощью InterviewAI. Наша платформа на базе искусственного интеллекта генерирует индивидуальные вопросы для собеседований в режиме реального времени, что позволяет лег...

Dice

Dice

dice.com

Создание сопроводительного письма AI уже здесь! Улучшите свои приложения и подчеркните свои навыки наиболее эффективным способом. Приложение Dice Tech Careers: найдите возможности своей мечты в сфере технологий, быстро получите работу и развивайте свою карьеру в сфере технологий... и все это на хо...

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

Приходите и найдите идеальную работу для себя. Посетите ведущий портал вакансий в Испании. InfoJobs, всегда лучше.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...

Talent.com

Talent.com

talent.com

Найдите подходящего таланта быстрее с Talent.com. Решения по подбору персонала для вашего бизнеса. Ожидайте большего от своей платформы поиска кандидатов. Индивидуальные стратегии поиска квалифицированных кандидатов и многое другое у вас под рукой. Удовлетворите свои потребности в найме с помощью на...

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...

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