Anchor обеспечивает своевременную оплату бизнеса без особых усилий. Автономное биллинговое решение Anchor — это облачная платформа, которая меняет определение выставления счетов, сборов и платежей в сфере B2B. Предоставляя комплексное решение для выставления счетов и сбора платежей, а также устраняя весь ручной труд из этих процессов, Anchor устраняет риски мошенничества и человеческих ошибок при платежах B2B. Основанная в 2020 году, компания Anchor привносит опыт выставления счетов SaaS в сферу услуг B2B и является первой компанией, которая поддерживает динамические потребности в выставлении счетов, которые постоянно меняются. Цель Anchor — способствовать процветанию владельцев бизнеса, позволяя им сосредоточить свое время и ресурсы на ведении бизнеса, а не на выставлении счетов. Посетите www.sayanchor.com, чтобы узнать больше и начать работу.

Веб-сайт: sayanchor.com

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