Anchor

Anchor

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Веб-сайт: sayanchor.com

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Anchor обеспечивает своевременную оплату бизнеса без особых усилий. Автономное биллинговое решение Anchor — это облачная платформа, которая меняет определение выставления счетов, сборов и платежей в сфере B2B. Предоставляя комплексное решение для выставления счетов и сбора платежей, а также устраняя весь ручной труд из этих процессов, Anchor устраняет риски мошенничества и человеческих ошибок при платежах B2B. Основанная в 2020 году, компания Anchor привносит опыт выставления счетов SaaS в сферу услуг B2B и является первой компанией, которая поддерживает динамические потребности в выставлении счетов, которые постоянно меняются. Цель Anchor — способствовать процветанию владельцев бизнеса, позволяя им сосредоточить свое время и ресурсы на ведении бизнеса, а не на выставлении счетов. Посетите www.sayanchor.com, чтобы узнать больше и начать работу.
Категории:
Business
Биллинговое программное обеспечение

Веб-сайт: sayanchor.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Anchor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

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SuiteDash

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