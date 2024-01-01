Альтернативы - AMZ Alert
Helium 10
helium10.com
От исследования продуктов и ключевых слов до оптимизации списков, аналитики и многого другого. Наши инструменты и обучение помогут вам, где бы вы ни находились на своем пути к продажам.
Jungle Scout
junglescout.com
Ваша универсальная платформа для продаж на Amazon.
Keepa
keepa.com
Графики истории цен Amazon, оповещения о снижении цен, наблюдение за ценами, ежедневные скидки и расширения для браузера.
Sellerboard
sellerboard.com
Точная аналитика прибыли продавцов Amazon.
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и в...
Webgility
webgility.com
Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.
eDesk
edesk.com
Программное обеспечение eDesk для обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции объединяет все ваши взаимодействия с клиентами и данные о заказах в удобные в управлении заявки для групп поддержки клиентов. Начните сегодня.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: универсальный инструмент продавца Amazon для PPC, ключевых слов и прибыли SellerApp создан, чтобы предоставить продавцам данные, автоматизацию аналитики и операции.
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
Perpetua
perpetua.io
Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.
SellerLegend
sellerlegend.com
Мощная аналитика Amazon для ваших продаж на Amazon. ГОТОВЬТЕСЬ ОТКРЫТЬ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ: все финансовые инструменты, необходимые продавцу Amazon для управления своим бизнесом, в ОДНОМ месте! ВОЗЬМИ НАС НА БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ 21 БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ | Без риска | Отмените в любое время до...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Auctiva
auctiva.com
Начните продавать больше на Amazon и eBay с помощью мощного программного обеспечения для многоканальной электронной коммерции Auctiva. Синхронизируйте запасы, обрабатывайте заказы, добавляйте товары на несколько торговых площадок в одном месте! Начните бесплатно на 30 дней. Начните продавать свои со...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель управления для синхронизации всего этого. Синхронизируйте продукты, инвентарь, клиентов и заказы с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora и тележками для покупок, такими как Shopify, WooCommerce и Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — это важный инструмент SAAS для продаж в сфере электронной коммерции на Amazon, Wal-Mart, Shopify и eBay. Программное обеспечение автоматизирует учет электронной коммерции, обеспечивая неизменно четкие и точные бизнес-книги, способствующие принятию наилучших бизнес-решений.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.
Teikametrics
teikametrics.com
Оптимизация рынка. Рекламируйте свой бизнес с помощью сверхчеловеческого интеллекта! Подключайтесь, оптимизируйте и развивайте свой бизнес с помощью Flywheel 2.0 на базе искусственного интеллекта, который теперь доступен на Amazon, Walmart.com и за его пределами.
Roketfy
roketfy.com
Roketfy — увеличьте свои продажи на Etsy! Все, что вам нужно для увеличения продаж, в одном инструменте. Сильные характеристики, устойчивая прибыль. Увеличьте свои продажи прямо сейчас!
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai помогает продавцам Amazon развивать свой бизнес за счет максимального повышения рейтинга и конверсии списков продуктов.
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti — это изящный и умный способ сократить трафик на Amazon. Мы предлагаем курируемые решения с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие глубоко погрузиться в страницы ваших объявлений и выявить все те мелкие детали, которые могут помешать вам совершить конверсию. Взгляните на кажды...
3DSellers
3dsellers.com
Ведущие инструменты продаж eBay находятся на платформе менеджера продаж eBay 3Dsellers. Получайте больше продаж и отзывов на eBay, а также экономьте время с помощью автоматизации eBay и массовых действий для объявлений, заказов, сообщений и многого другого. Обеспечьте быструю (и даже автоматическую)...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — это гибкое решение для управления коммерцией, которое позволяет оптимизировать, автоматизировать и управлять вашими продуктами, списками, ценами, запасами и заказами по нескольким каналам и торговым площадкам. Клиенты StoreAutomator тратят на 50 % меньше времени на ненужные админист...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger — единственный программный инструмент Amazon PPC, который вам понадобится для оптимизации ваших кампаний. Проходите актуальное обучение по Amazon Ads и развивайтесь в нашем сообществе.
Mergado
mergado.com
Мы помогаем интернет-магазинам получать больше от Google Shopping, Facebook и других систем сравнения цен. Ежедневно мы настраиваем рекламу для увеличения доходов магазина при разумных затратах.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Добро пожаловать в Seller Terminal, ваше комплексное решение для возврата упущенных доходов в экосистеме Amazon FBA. Имея подтвержденный опыт успеха, мы предоставили более 1000 продавцам, брендам, агрегаторам и складам возможность восстановить контроль над своим бизнесом FBA. Наш подход: разобраться...
SellerLion
sellerlion.com
Получите лучшее программное обеспечение для обзора и обратной связи для продавцов Amazon с программным обеспечением Amazon Review №1 в Индии от Sellerlion по конкурентоспособной цене. Купите приложение Amazon Feedback.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox — это универсальный инструмент анализа и оптимизации для продавцов Amazon. Он упрощает процесс отслеживания показателей эффективности продуктов и ключевых слов, позволяя пользователям обнаружить возможности оптимизации и получить конкурентные преимущества. Платформа предлагает удобный инте...