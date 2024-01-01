Amira Learning разработала первого интеллектуального помощника по чтению, который слушает учащихся, когда они читают вслух, оценивает их успеваемость и предоставляет индивидуальное обучение для ускорения овладения навыками чтения. Компания была основана командой бывших инженеров и руководителей компаний Pearson, IBM, ACT и Renaissance и построена на основе 20-летних исследований Университета Карнеги-Меллон. Миссия Amira Learning — помочь ликвидировать разрыв в грамотности среди 43 миллионов человек в Америке, создавая персонализированный и увлекательный опыт чтения для детей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско привлекла более 40 миллионов долларов США от инвесторов, включая Owl Ventures, Authentic Ventures, Вертикальные венчурные партнеры, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education и GSV AcceleraTE. В настоящее время его используют более чем 2500 школ, охватив почти миллион учащихся в США и во всем мире.

Веб-сайт: amiralearning.com

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