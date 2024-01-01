Альтернативы - Amazon Luna

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Испытайте новое поколение игр и развлечений с Xbox. Изучите консоли, новые и старые игры для Xbox, а также аксессуары, чтобы начать или пополнить свою коллекцию.

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

GeForce NOW мгновенно превращает практически любой ноутбук, настольный компьютер, Mac, SHIELD TV, устройство Android, iPhone или iPad в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Мгновенно играйте в самые требовательные компьютерные игры и без проблем играйте на своих устройствах.

Shadow PC

Shadow PC

shadow.tech

Полноценный ПК с Windows всего в один клик. Shadow PC — это мощный ПК с ОС Windows, к которому можно получить удаленный доступ через приложение или браузер. Начните работу с нашими новыми предложениями с расширенными возможностями.

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