Альтернативы - Amazon Luna
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Испытайте новое поколение игр и развлечений с Xbox. Изучите консоли, новые и старые игры для Xbox, а также аксессуары, чтобы начать или пополнить свою коллекцию.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW мгновенно превращает практически любой ноутбук, настольный компьютер, Mac, SHIELD TV, устройство Android, iPhone или iPad в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Мгновенно играйте в самые требовательные компьютерные игры и без проблем играйте на своих устройствах.
Shadow PC
shadow.tech
Полноценный ПК с Windows всего в один клик. Shadow PC — это мощный ПК с ОС Windows, к которому можно получить удаленный доступ через приложение или браузер. Начните работу с нашими новыми предложениями с расширенными возможностями.