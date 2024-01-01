Amazing.photos — это генератор фотографий профиля с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям легко создавать более 100 потрясающих фотографий себя, используя всего 20 загруженных фотографий. Качество фотографий мирового класса с разрешением Full HD 2048x2048. Используемая технология искусственного интеллекта называется Stable Diffusion, которая представляет собой форму точной настройки модели для распознавания конкретного человека. Пользователи владеют созданными ими фотографиями и могут делать с ними все, что захотят, включая загрузку, обмен, удаление, продажу или нанесение татуировок с их изображением. Фотографии надежно хранятся на серверах во Франкфурте, Германия, и компания Amazing.photos серьезно относится к конфиденциальности и никогда не продает пользовательские данные. Оплата осуществляется через Stripe, лидера отрасли, и Amazing.photos никогда не видит и не хранит платежные данные.

Веб-сайт: amazing.photos

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