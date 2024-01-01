Alternative Payments

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочку). Интегрируйтесь с ведущими программными решениями для бухгалтерского учета и PSA, чтобы синхронизировать счета и упростить автоматическую сверку. Включите такие средства автоматизации, как автоматическая оплата и автоматические напоминания по электронной почте, чтобы сэкономить время и быстрее собирать счета, а также получить доступ к ценным данным, чтобы обеспечить полную прозрачность платежей и лучше прогнозировать движение денежных средств. Все на одной платформе.

Веб-сайт: alternativepayments.io

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