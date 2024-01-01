Alternative Payments

Alternative Payments

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Веб-сайт: alternativepayments.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочку). Интегрируйтесь с ведущими программными решениями для бухгалтерского учета и PSA, чтобы синхронизировать счета и упростить автоматическую сверку. Включите такие средства автоматизации, как автоматическая оплата и автоматические напоминания по электронной почте, чтобы сэкономить время и быстрее собирать счета, а также получить доступ к ценным данным, чтобы обеспечить полную прозрачность платежей и лучше прогнозировать движение денежных средств. Все на одной платформе.
Категории:
Finance
Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL)
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: alternativepayments.io

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Zip

Zip

zip.co

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