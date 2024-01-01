Alloy.ai

Alloy.ai

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Веб-сайт: alloy.ai

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Alloy.ai — это башня управления спросом и запасами, специально созданная, чтобы помочь брендам потребительских товаров продавать больше продукции, экономить время и решать сложные задачи в цепочке поставок. Alloy.ai построен на платформе данных, основанной на более чем 850 готовых разъемах, которые интегрируют ежедневные данные POS и товарных запасов на уровне магазина с данными цепочки поставок, что дает брендам полную и мгновенную информацию о спросе и запасах в своей сети. Наша облачная платформа — это центральный центр, позволяющий выявлять проблемы и возможности, немедленно реагировать и прогнозировать, какие проблемы продаж и цепочки поставок могут превратиться в серьезные проблемы. Alloy.ai доверяют компании из списка Fortune 500 и цифровые компании, в том числе Ferrero, Bic, Valvoline, Bosch и Melissa & Doug. Клиенты обычно добиваются сокращения дефицита товаров на складе более чем на 35%, увеличения прибыли на более чем 5% и дополнительных заказов на миллионы долларов у своих розничных партнеров.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной аналитики

Веб-сайт: alloy.ai

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