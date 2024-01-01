Платформа понимания документов Allganize AI, Alli, предназначена для предоставления инновационных решений для различных проблем производительности предприятия. Alli предлагает чат-ботов с искусственным интеллектом, корпоративный чатGPT и AI OCR, что делает его универсальным решением для обработки и анализа документов. Он использует машинное обучение и распознавание образов для обработки структурированных и неструктурированных документов, достигая исключительной точности с вероятностью успеха более 99%. Alli GPT особенно подходит для корпоративного поиска, поскольку он предоставляет точные ответы как из внутренних, так и из внешних источников, устраняя необходимость поиска в нескольких документах. Alli Capture, с другой стороны, автоматизирует сбор данных из структурированных и неструктурированных документов, значительно сокращая время и затраты, вызванные ошибками и неэффективностью при обработке вручную. Alli Answer — это инструмент обработки естественного языка, который обеспечивает быстрые и точные ответы на вопросы пользователей, организуя информацию в удобной для пользователя форме. Allganize решает проблемы производительности, с которыми сталкиваются различные отрасли, включая игры, информационные технологии, электронную коммерцию, государственный сектор, строительство, нефть и газ, страхование, финансовые услуги и человеческие ресурсы. Предварительно обученные модели Allganize и усовершенствованные модели потоков данных позволяют создавать индивидуальные решения для этих отраслей за считанные дни без необходимости кодирования. Он также поддерживает высокий уровень безопасности, соблюдая правила и стандарты безопасности, внедряя методы безопасного проектирования и проводя постоянные проверки для обеспечения безопасности и защищенности платформы. В целом, Allganize имеет набор инструментов, которые могут помочь организациям извлекать ценную информацию из своих эффективно обрабатывать неструктурированные данные, автоматизировать повторяющиеся и рутинные задачи и повышать точность.

Веб-сайт: allganize.ai

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