Альтернативы - Allevity
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — это глобальная площадка для фрилансеров с фиксированной ценой на услуги от 10 долларов США. От веб-разработки и дизайна до создания музыки, SMM, SEO, редактирования видео и многого другого — для каждой потребности найдется услуга!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте товары в социальных сет...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуа...
PayEntry
payentry.com
Payentry предлагает технологию, которая упрощает услуги по расчету заработной платы — мощный механизм обработки, а также наиболее интуитивно понятный рабочий процесс и пользовательский интерфейс. Наша последняя версия NextGen делает программную платформу онлайн-расчета заработной платы Payentry еще ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum предлагает аутсорсинг HR, расчет заработной платы и администрирование заработной платы, льготы и администрирование льгот для сотрудников, 401 (k), компенсацию работникам и HR-решения.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.