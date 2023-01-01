Alive5
app.alive5.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Alive5 в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: alive5.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Alive5, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Heymarket
app.heymarket.com
AwesomeSuite
my.awesomesuite.com
Boards
app.boards.com
Chatwork
chatwork.com
CallFire
callfire.com
Kenect
app.kenect.com
SimpleTexting
app2.simpletexting.com
AppEQ
app.appeq.ai
Textline
application.textline.com
Cordless
app.cordless.io
Text Request
app.textrequest.com
MobileMonkey
app.mobilemonkey.com