Alima

Alima

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Веб-сайт: landing.alima.la

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Alima — технологическая компания, занимающаяся цепочками поставок, которая упрощает закупку свежих товаров в Латинской Америке. Мы помогаем ресторанам, брендам потребительских товаров и розничным торговцам планировать свои заказы на покупку, заказ продуктов, управление расходами и логистику.

Веб-сайт: landing.alima.la

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Alima, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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