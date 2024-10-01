Альтернативы - Alertable
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что состав...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это целевая служба массовых сообщений, которая уделяет первоочередное внимание положительному влиянию на сообщество, доставляя персонализированные, информационные и экстренные сообщения большим группам. Компания развивает сильную культуру и ценности, уделяя особое внимание величию, а н...
AlertMedia
alertmedia.com
Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia для анализа угроз и экстренной связи, чтобы обеспечить безопасность, информированность и связь своих сотрудников во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы рядом с их людьми, акт...
OnSolve
onsolve.com
OnSolve имеет единственную платформу, предлагающую искусственный интеллект, машинное обучение, современный механизм интеграции и команду экспертов по управлению важными событиями, готовых встать на вашу сторону.
DialMyCalls
dialmycalls.com
Узнайте, почему более 40 000 организаций используют DialMyCalls, чтобы легко отправлять текстовые сообщения, телефонные звонки и/или электронные письма целой группе людей за считанные секунды! DialMyCalls уже более 15 лет является лидером в области массовых уведомлений, отправляя миллионы сообщений ...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Привлекайте клиентов в нужное время с помощью самого простого в использовании решения для SMS-маркетинга. Мобильные текстовые оповещения позволяют легко общаться с вашими клиентами, сотрудниками и аудиторией, когда это наиболее важно. Легко и недорого увеличивайте продажи, отправляйте оповещения и п...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.
Preparis
preparis.com
Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отч...
Regroup Mass Notification
regroup.com
Массовое уведомление перегруппировки позволяет улучшить массовую коммуникацию, обеспечивая постоянную безопасность и информированность людей. Отмеченная наградами облачная платформа массовой коммуникации компании — это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отп...
iLobby
ilobby.com
iLobby — мировой лидер в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Платформа FacilityOS от iLobby, развернутая на более чем 6000 объектах по всему миру, обеспечивает работу сложных рабочих сред, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы объекта ...