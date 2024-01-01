Aleph

Aleph

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getaleph.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Aleph в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создайте свой единый источник достоверных финансовых данных. Перестаньте собирать данные вручную и синхронизируйте свою команду. Ускорьте финансовое планирование и анализ с помощью вашего любимого инструмента — электронных таблиц.

Веб-сайт: getaleph.com

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