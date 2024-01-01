AlemHealth

AlemHealth

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Веб-сайт: alemhealth.com

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Преобразование телерадиологии для подключенного мира. Испытайте бесперебойные рабочие процессы радиологии с помощью интуитивно понятной и экономичной платформы AlemHealth. Эффективно храните, делитесь, просматривайте и сообщайте об исследованиях медицинских изображений, одновременно повышая доступность для пациентов и медицинских учреждений по всему миру.

Веб-сайт: alemhealth.com

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