Ежедневная саудовская газета, издаваемая Al-Yamama Press Foundation. Обложки статей о новостях, региональных обновлениях, спорте и многом другом.

Веб-сайт: alriyadh.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Al-Riyadh, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.