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Al Madina — газета на арабском языке, издаваемая в Джидде, Саудовская Аравия. Обложки статей о последних новостях экономики, спорта, международных новостей, культуры и многого другого.

Веб-сайт: almadina.org

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