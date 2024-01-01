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Al Eqtisadiah — саудовская ежедневная газета, издаваемая Saudi Research and Publishing Company. Он специализируется на экономических новостях мира, стран Персидского залива и Саудовской Аравии, а также на всем, что связано с фондовыми рынками, энергетикой и недвижимостью.

Веб-сайт: aleqt.com

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