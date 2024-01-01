Akute Health

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Современный EHR для современного стартапа, ориентированного на потребителя. Обслуживает более 100 тысяч активных пациентов. Экономия команды по часу в день за счет автоматизации и управления задачами.

Веб-сайт: akutehealth.com

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