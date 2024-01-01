Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Ajker Patrika — новостное СМИ на языке бангла, предоставляющее читателям достоверный и актуальный контент через свои печатные и цифровые платформы. Айкер Патрика издает наибольшее количество региональных изданий в стране.

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