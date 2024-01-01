Альтернативы - Aistetic
Esenca
esenca.ai
Esenca — это решение для измерения тела с использованием искусственного интеллекта, которое использует самые современные технологии, чтобы мгновенно давать вашим клиентам рекомендации по размерам и предоставлять вам информацию об их потребностях. Esenca может быть легко интегрирована в любой веб-сай...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK — создатель ведущей в мире запатентованной технологии мобильного сканирования тела, которая способствует инновациям в розничной торговле, предоставляя покупателям персонализированные рекомендации по подгонке и размеру, а также виртуальную примерку, чтобы помочь брендам сократить возвраты, одн...