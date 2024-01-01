Альтернативы - Aistetic

Esenca

Esenca

esenca.ai

Esenca — это решение для измерения тела с использованием искусственного интеллекта, которое использует самые современные технологии, чтобы мгновенно давать вашим клиентам рекомендации по размерам и предоставлять вам информацию об их потребностях. Esenca может быть легко интегрирована в любой веб-сай...

3DLOOK

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK — создатель ведущей в мире запатентованной технологии мобильного сканирования тела, которая способствует инновациям в розничной торговле, предоставляя покупателям персонализированные рекомендации по подгонке и размеру, а также виртуальную примерку, чтобы помочь брендам сократить возвраты, одн...

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