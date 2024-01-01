AiSensy

AiSensy

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: m.aisensy.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AiSensy в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

AiSensy — это чат-бот WhatsApp, CRM и маркетинговая платформа. Вы можете увеличить свои продажи и автоматизировать поддержку, отправлять широковещательные сообщения тысячам пользователей и управлять контактами WhatsApp на AiSensy. * Выбирайте из готовых шаблонов чат-ботов НЛП (подключите Google Dialogflow к WhatsApp) * Получите подтвержденное присутствие в WhatsApp (зеленая галочка) * Увеличение продаж и автоматизация поддержки
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: m.aisensy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AiSensy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам также может понравиться

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

BusinessChat

BusinessChat

businesschat.io

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Wobaka

Wobaka

wobaka.com

Alendei

Alendei

alendei.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Botup

Botup

botup.com

Flowio

Flowio

flowio.app

Botbiz

Botbiz

botbiz.io

WANotifier

WANotifier

wanotifier.com

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности