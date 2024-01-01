Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

AiSensy — это чат-бот WhatsApp, CRM и маркетинговая платформа. Вы можете увеличить свои продажи и автоматизировать поддержку, отправлять широковещательные сообщения тысячам пользователей и управлять контактами WhatsApp на AiSensy. * Выбирайте из готовых шаблонов чат-ботов НЛП (подключите Google Dialogflow к WhatsApp) * Получите подтвержденное присутствие в WhatsApp (зеленая галочка) * Увеличение продаж и автоматизация поддержки

Веб-сайт: m.aisensy.com

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