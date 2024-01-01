AILab Tools — это платформа искусственного интеллекта, предоставляющая набор функций онлайн-редактирования изображений. Он использует искусственный интеллект для облегчения множества манипуляций с изображениями и их улучшений, таких как раскрашивание черно-белых изображений, увеличение резкости, регулировка контрастности и увеличение изображений без потерь. Платформа также имеет специализированные инструменты для различных задач, таких как портретная анимация, изменение возраста фотографии, смена пола фотографии и изменение стиля изображения. Используя API AILab, пользователи могут разрабатывать свои собственные приложения для обработки изображений. Некоторые ключевые продукты включают в себя удаление фона AI, AI изображений и AI портретов. В категории «Портретный искусственный интеллект» доступны такие функции, как изменение выражения лица, изменение прически, а также смена возраста и пола. С другой стороны, категория «ИИ изображений» включает в себя, среди прочего, услуги по масштабированию изображений, улучшению фотографий, раскрашиванию фотографий с помощью ИИ и устранению дымки изображений. Функция «Удаление фона AI» позволяет удалить как общий, так и портретный фон. Помимо этих основных функций, AILab Tools предлагает и другие служебные функции для улучшения качества фотографий и портретов.

Веб-сайт: ailabtools.com

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