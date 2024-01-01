Альтернативы - AI Writer

Craft

craft.do

Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...