Альтернативы - AI Voice Detector

Deepgram

deepgram.com

Встройте голосовой искусственный интеллект в свои приложения. От стартапов до НАСА API-интерфейсы Deepgram используются для расшифровки и понимания миллионов аудиоминут каждый день. Быстро, точно, масштабируемо и экономически эффективно. Все, что нужно разработчикам, чтобы создавать с уверенностью ...