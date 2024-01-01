Agentnoon

Agentnoon

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Веб-сайт: agentnoon.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа организационного дизайна и планирования рабочей силы для повышения эффективности организации. Обеспечьте возможность принятия стратегических решений с помощью быстрого, простого и интерактивного инструмента проектирования организации, планирования рабочей силы и динамического анализа персонала.

Веб-сайт: agentnoon.com

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