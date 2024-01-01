Альтернативы - Affirm
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay полностью интегрирован со всеми вашими любимыми магазинами. Делайте покупки как обычно, затем выберите Afterpay в качестве способа оплаты при оформлении заказа. Новые клиенты проходят быструю регистрацию, а постоянные клиенты просто входят в систему.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Zip
zip.co
Оплатите четырьмя частями и совершайте покупки онлайн или в магазинах везде, где принимаются карты Visa, Apple Pay и Google. Делайте покупки разумнее!
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Laybuy Personal
laybuy.com
Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных платежей одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!
Tamara
tamara.co
Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.
Zilch
zilch.com
Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем для продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им платить 6 еженедельными беспроцентными платежами, получая ваш платеж немедленно. Более низкие цены означают более короткие платежные циклы и, в свою очередь, постоянны...
Paythen
paythen.co
Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.
Mondu
mondu.ai
Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Велик...
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly позволяет вам предложить вашим клиентам индивидуальный гибкий план платежей, чтобы они могли начать платежи сразу.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...
Simpl
getsimpl.com
Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simp...
Vartana
vartana.com
Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.