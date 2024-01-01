AFAS Software — голландская семейная компания, разрабатывающая программные продукты для бизнеса. С помощью нашего приложения мы стремимся максимально сократить административную работу или сделать ее немного менее скучной, где это возможно. Мы считаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, и их цель — сделать наших 12 000 клиентов счастливыми. Значительная часть нашей прибыли поступает непосредственно в Фонд AFAS, через который мы хотим помочь другим осуществить свои мечты. Мы верим в проекты, которые оказывают большое влияние на жизнь людей и вдохновляют других также участвовать. Короче говоря, Фонд AFAS стремится достичь устойчивости, качества, уважения и прозрачности.

Веб-сайт: afas.com

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