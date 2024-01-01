AFAS Software

AFAS Software

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Веб-сайт: afas.com

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AFAS Software — голландская семейная компания, разрабатывающая программные продукты для бизнеса. С помощью нашего приложения мы стремимся максимально сократить административную работу или сделать ее немного менее скучной, где это возможно. Мы считаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, и их цель — сделать наших 12 000 клиентов счастливыми. Значительная часть нашей прибыли поступает непосредственно в Фонд AFAS, через который мы хотим помочь другим осуществить свои мечты. Мы верим в проекты, которые оказывают большое влияние на жизнь людей и вдохновляют других также участвовать. Короче говоря, Фонд AFAS стремится достичь устойчивости, качества, уважения и прозрачности.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: afas.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AFAS Software, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

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Acumatica

Acumatica

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weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

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