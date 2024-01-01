Альтернативы - Aericast
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Zoho Assist
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Spla...
Switchboard
switchboard.app
Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.
Consolto
consolto.com
ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.
CrankWheel
crankwheel.com
Продавайте больше и повышайте рентабельность инвестиций в веб-сайт, используя программное обеспечение для внутренних продаж для совместного использования экрана, мгновенных демонстраций и телефонных конференций.
Surfly
surfly.com
Следующая волна онлайн-взаимодействия. Создавайте совместные и совместимые цифровые путешествия без необходимости изменять свои приложения или устанавливать программное обеспечение.
Demio
demio.com
Только Demio предоставляет вашей аудитории простой вебинар, не требующий загрузки, а также все маркетинговые инструменты, необходимые для достижения лучших результатов.
join.me
join.me
Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
RemoteHQ
remotehq.com
Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.
Kumospace
kumospace.com
Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...
Zellim
zellim.com
Управляйте командами из одного простого приложения! Настраивайте рабочие процессы, отслеживайте прогресс команды и легко сотрудничайте из любой точки мира.
Workstorm
workstorm.com
Workstorm — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает командам эффективность, необходимую для выполнения большего объема работы за меньшее время. Полностью интегрированная и настраиваемая платформа для совместной работы, созданная профессионалами для профессионалов, соч...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub is a wireless presentation and collaboration solution for enterprise companies, coworking spaces and education centres. With Zoapi connected to your meeting room projector/TV, you can seamlessly share your screens from any device running Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android or iOS, host...
Upscope
upscope.com
Upscope — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая решения для совместного просмотра для бизнеса. Совместный просмотр — это технология, которая позволяет службе поддержки клиентов или торговым представителям видеть экран клиента и взаимодействовать с ним в режиме реального врем...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в реальном времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современ...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...
Thirdlane
thirdlane.com
Разработчик платформ и решений VoIP PBX и унифицированных коммуникаций для предприятий, поставщиков услуг интернет-телефонии и операторов колл-центров.