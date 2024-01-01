ADXL — это инструмент автоматизации искусственного интеллекта, который позволяет компаниям легко проводить рекламные кампании в нескольких социальных сетях, включая Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram и Twitter, в одном месте. Инструмент не требует технических навыков или сертификации, что делает его доступным для всех. Благодаря оптимизированным с помощью искусственного интеллекта возможностям копирования и ретаргетинга ADXL компании могут повысить вовлеченность, коэффициенты конверсии и быстро масштабироваться. Этот инструмент предлагает решения, которые расширяют охват и улучшают контроль, упрощая и эффективно управляя несколькими каналами. Искусственный интеллект, обученный на семилетних данных о поведении рекламных кампаний, может разумно управлять бюджетами и автоматически предоставлять экономически эффективные каналы, устраняя необходимость ручной оптимизации. Платформа предлагает межканальную оптимизацию и прозрачность каналов, повышая рентабельность инвестиций и прозрачность аналитики и показателей. ADXL обеспечивает гибридный и гибкий подход, позволяющий компаниям использовать свои собственные рекламные аккаунты или доставку рекламы ADXL. Инструмент предлагает технологию на основе искусственного интеллекта, которая подбирает клиентов на основе предварительно созданных сегментов гипертаргетинга и списков, готовых к ретаргетингу. Кроме того, кампании ADXL с мгновенным привлечением потенциальных клиентов включают в себя рекламу для потенциальных клиентов в Facebook, LinkedIn и Google, что обеспечивает упрощенную автоматизацию на разных платформах и упрощает создание сотен списков ретаргетинга. Этот инструмент также включает в себя простое и эффективное отслеживание конверсий, которое устанавливается и управляется с помощью одного фрагмента кода. В целом, ADXL — это экономичный, эффективный и умный инструмент, который оптимизирует и увеличивает доходы, одновременно повышая рентабельность инвестиций.

Веб-сайт: adxl.ai

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