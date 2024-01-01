Альтернативы - ADxAD.COM

beehiiv

beehiiv

beehiiv.com

Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty — ведущая в отрасли сеть перформанс-маркетинга.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking — ведущий независимый рекламный сервер для опытных рекламодателей. Мы используем данные для персонализации рекламы в режиме реального времени, независимо анализируем ее эффективность и обеспечиваем оптимизацию, которая способствует повышению вовлеченности и рентабельности инвестиций для...

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.

Performcb

Performcb

performcb.com

Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цены «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, яв...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade делает сложную цифровую рекламу простой. Наша полностью настраиваемая рекламная платформа самообслуживания с белой этикеткой упрощает продажу рекламных ресурсов. Мы работаем с владельцами СМИ по всему миру, чтобы упростить процесс продажи рекламы. Мы автоматизируем создание заказов на рекла...

Adapex

Adapex

adapex.io

Мы работаем с ведущими мировыми издателями, чтобы максимизировать их доходы, одновременно защищая пользовательский опыт. Наша единая платформа собственных инструментов и услуг помогает издателям увеличивать доходы от рекламы.

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale — это унифицированная панель управления, предназначенная для мобильных издателей с целью масштабирования своих приложений или игр. Это помогает мобильным издателям привлекать пользователей для своих приложений или игр и монетизировать их для увеличения доходов от рекламы. PubScale включает ...

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов — удобный и...

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup помогает веб-издателям увеличивать свои доходы от рекламы, используя передовые технологии и партнерские отношения с премиальным спросом.

Publift

Publift

publift.com

Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими. С помощью Publift используйте одни и те же стандартные подходы для глубокой и персонализированной рекламной стратегии, адаптированной специально для вашего сайта. Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технолог...

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