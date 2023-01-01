Приложение ADrPlexus Medical Learning — это цифровой ресурс для врачей, созданный техническим подразделением AdrPlexus. Наше приложение является единственным в своем роде и служит универсальным местом для желающих пройти электронное обучение. Кураторский контент с высочайшим соотношением усилий и отдачи в сочетании с концептуальным и ограниченным по времени подходом делает приложение ADrPlexus очень эффективным инструментом обучения для NeXT и INI-CET.

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