Альтернативы - Adobe Commerce

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...

Syte

Syte

syte.ai

Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Обеспечьте тот опыт покупок и результаты, которые ожидают ваши покупатели. Возьмите под свой контроль и выйдите за рамки релевантности. Делайте то, что ваша платформа не позволяет вам делать.

Findify

Findify

findify.io

Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльны...

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, ...

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технолог...

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...

Potions

Potions

get-potions.com

Potions — единственный игрок на рынке, способный персонализировать путешествие онлайн-покупателя, не полагаясь на файлы cookie. Его уникальная технология представляет собой перспективное решение в свете приближающегося прекращения использования сторонних файлов cookie, позволяющее веб-сайтам увеличи...

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...

Avataar

Avataar

avataar.ai

Пространственные 3D-рассказы произвели революцию в сфере онлайн-покупок; 6 из 10 покупателей предпочитают покупать у ритейлеров, которые интегрируют 3D в свои цифровые магазины. Avataar предлагает эффективное, готовое к использованию решение для 3D-видео и интерактивной веб-прокрутки, специально раз...

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54s Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего по...

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о произв...

Relewise

Relewise

relewise.com

Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во...

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетинг...

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE — это SaaS-платформа, которая помогает ритейлерам и брендам находить цифровые решения для увеличения конверсии, прибыли и удобства пользователей, концентрируясь на существующем трафике веб-сайтов. Благодаря искусственному интеллекту и нашему автоматизированному анализу пути клиента наши клие...

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клие...

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto позволяет онлайн-брендам предоставлять аутентичный, актуальный и персонализированный опыт в каждой точке взаимодействия и на каждом устройстве. Являясь платформой Commerce Experience Platform (CXP) на базе искусственного интеллекта, разработанной для простоты использования, Nosto дает брендам ...

Klevu

Klevu

klevu.com

Раскройте свои суперсилы по оптимизации коэффициента конверсии Присоединяйтесь к тысячам команд электронной коммерции, достигая до 8 % коэффициента конверсии по всему сайту и 16 % при поиске с помощью поиска, мерчандайзинга и рекомендаций по продуктам Klevu AI.

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