Adni

Adni

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: adni.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Приложение «Все» для врачей. Adni объединяет профессиональную экосистему врачей, одновременно предоставляя руководителям здравоохранения возможность более эффективно нанимать, вознаграждать и удерживать свою рабочую силу.

Веб-сайт: adni.co

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