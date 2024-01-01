Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Adni в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Приложение «Все» для врачей. Adni объединяет профессиональную экосистему врачей, одновременно предоставляя руководителям здравоохранения возможность более эффективно нанимать, вознаграждать и удерживать свою рабочую силу.

Веб-сайт: adni.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adni, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.