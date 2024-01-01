Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Administradores.com.br — это основной и крупнейший в мире онлайн-канал, посвященный сфере администрирования и бизнеса на португальском языке. В декабре 2010 года портал расширил свою деятельность, запустив инновационное печатное издание Revista Administradores, совершенно отличное от всех традиционных деловых журналов.

Веб-сайт: administradores.com.br

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