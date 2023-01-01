Альтернативы - AddShoppers
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — это веб-программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов B2B, которое превращает посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Работает на базе Google Analytics.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel — это программное обеспечение для генерации лидов в B2B. Наше программное обеспечение поможет вам распознавать компании, посетившие ваш сайт. Мы предоставляем подробную информацию о каждой компании и их посещениях на вашем сайте. Используя LeadRebel, вы можете генерировать теплых потенциал...
Fastbase
fastbase.com
Fastbase — компания, занимающаяся веб-аналитикой и базами данных, которая предлагает растущий набор инструментов для поддержки B2B-маркетинга и продаж. Fastbase была основана в 2014 году, а в июне 2016 года Fastbase запустила Fastbase WebLeads, дополнение к Google Analytics, которое идентифицирует к...
Teamgo
teamgo.co
Мы используем Teamgo уже 15 месяцев и сочли его неоценимым помощником в управлении посетителями». — С. Моррис — Landmark Teamgo изменит ваше представление об управлении посетителями. Произведите впечатление на гостей с помощью простой в использовании таблички для посетителей с сенсорным экраном. реш...
IPFingerprint
ipfingerprint.com
IPFingerprint — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое дает вам возможность конвертировать неизвестных веб-посетителей в бизнес. IPFingerprint определит компании, которые просматривают ваш веб-сайт, и покажет вам страницы, услуги или продукты, которые они просматривают. Он также расс...
ProveSource
provesrc.com
ProveSource — это бесплатная маркетинговая платформа с социальным доказательством, которая отслеживает недавнее поведение клиентов на вашем веб-сайте, чтобы повысить доверие, конверсию и продажи.
Opensend
opensend.com
Получите электронную почту ваших анонимных посетителей. Быстрорастущие онлайн-бизнесы используют Opensend для расширения своих контактов по электронной почте, автоматизации ретаргетинга электронной почты и улучшения конверсии электронной почты.
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
Our Software uncovers your Business Visitors, even if they do not enquire, so you can get there 1st.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com — это простой и эффективный способ узнать, какие компании посещают ваш сайт, но не связываются с вами. Уникальный подход компании превращает неизвестных посетителей веб-сайта B2B в потенциальных клиентов (которые в противном случае были бы потеряны). Получайте отчеты в режиме реаль...
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic — самый точный продукт для идентификации веб-сайтов для бизнеса. Наш продукт предоставляет предприятиям наиболее точные идентификационные данные, даже если их посетители работают из дома. Мы расскажем вам о компании и предоставим рекомендуемые контакты для потенциальных клиентов. Кроме тог...
Happierleads
happierleads.com
Happierleads — это инструмент для привлечения потенциальных клиентов, предназначенный для предоставления вам информации о каждом человеке, посещающем ваш сайт. Happierleads предоставляет вам конкретную информацию о посетителях вашего сайта, включая их контактные данные, компанию, в которой они работ...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
Retention.com
retention.com
Retention.com интегрируется с ведущими мировыми платформами автоматизации маркетинга, чтобы максимизировать рост аудитории, вернуть доходы от брошенных корзин и повторно привлечь утраченную аудиторию с помощью ведущих в отрасли систем интеграции данных. Увеличьте неиспользованный доход вашего интерн...
Snitcher
snitcher.com
Snitcher позволяет находить и закрывать больше сделок, улучшать ретаргетинг и обогащать аналитику. Определяя компании, посещающие ваш сайт и подключающиеся к CRM и Google Analytics. Наша платформа предлагает высокие показатели идентификации (в 2–3 раза средние показатели по отрасли). Интерфейс прост...
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
Leady.com
leady.com
Интуитивно понятный инструмент для привлечения потенциальных клиентов B2B. Подходит для всех B2B-компаний, от индивидуальных трейдеров до транснациональных корпораций. Leady 2.0 предоставляет менеджерам по маркетингу подробные данные о поведении посетителей веб-сайта и получателей электронной почты,...
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте...
Foureyes
foureyes.io
Программное обеспечение Foureyes для анализа продаж помогает предприятиям отслеживать, защищать, привлекать и лучше продавать. Обычно компании сосредотачиваются на привлечении большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых усилий на вершине воронки продаж. Но Foureyes позволяет к...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Clickback
clickback.com
Clickback — это программное обеспечение для генерации потенциальных клиентов по электронной почте B2B для ускоренного роста. Наше мощное решение позволяет маркетологам отправлять по электронной почте список купленных или холодных контактов B2B, превращая их в теплых потенциальных клиентов. Существую...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик вашего веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайт...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...
CANDDi
canddi.com
98% потенциальных клиентов, посетивших ваш сайт, никогда не свяжутся с вами. Что, если бы вы могли идентифицировать этих людей, связаться с ними и заключить сделку? CANDDi — это инструмент отслеживания посетителей веб-сайта, который помогает определить, какие КОМПАНИИ и ЛИЦА просматривают ваш веб-са...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают бол...
Warmly,
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Albacross
albacross.com
Первичные данные о намерениях, позволяющие понять вашу аудиторию, раскрыть невидимые перспективы и обогатить каждую запись для повышения эффективности маркетинга и продаж.
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.
6sense
6sense.com
Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...