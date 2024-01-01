Альтернативы - Adapty

ChartMogul

chartmogul.com

Первая в мире платформа данных по подписке. Платформа данных о подписках ChartMogul упрощает консолидацию и очистку ваших платежных данных, а затем анализирует их на профессиональном уровне с помощью ведущей в отрасли аналитики подписок.