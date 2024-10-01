Альтернативы - Adaface
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
CoderPad
coderpad.io
Были ли вы когда-нибудь на собеседовании, которое было неловким из-за того, что кандидат постоянно застревал? Такое происходит постоянно: программисту дают задачу на собеседовании и час на ее решение по телефону в текстовом редакторе или на доске. Они пробуют это сделать и пишут совершенно разумное ...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...
Codility
codility.com
Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...
TestGorilla
testgorilla.com
Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator — это цифровая онлайн-платформа для оценки и оценки, предназначенная для упрощения процесса найма. Его можно использовать для оценки кандидатов на технические и нетехнические должности, поскольку платформа поддерживает несколько форматов вопросов, таких как кодирование, описательный, множе...
Karat
karat.com
Karat — единственный комплексный партнер для организаций, стремящихся повысить качество, эффективность и справедливость при подборе технических специалистов. Предлагая инновационный подход «человек + технологии», компания Karat дополняет ваш процесс исключительными техническими собеседованиями, вед...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...
TestDome
testdome.com
TestDome предлагает тесты рабочих навыков, которые помогают менеджерам быстрее нанять лучшего кандидата. Мы предлагаем тесты для широкого спектра отраслей, включая программирование, бухгалтерский учет, обслуживание клиентов, управление проектами и многое другое. - Наши более 1000 вопросов проверяют ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Компания Predictive Index считает, что каждая проблема бизнеса — это проблема людей. Данные о людях должны определять каждый этап пути сотрудника, от первого собеседования до большого продвижения по службе, а также определять вашу бизнес-стратегию. Мы называем это «оптимизацией талантов», и каждая ч...
Crystal
crystalknows.com
Для профессионалов бизнеса успех встречи зависит от эффективной подготовки. Наша миссия — обеспечить, чтобы наши клиенты чувствовали себя хорошо подготовленными и уверенными перед каждой важной встречей. Crystal — это ведущая платформа для подготовки к встречам, которой доверяют более 1000 организац...
Vizzy
vizzy.com
Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что при...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, д...
AssessFirst
assessfirst.com
Посмотрите, какие люди на самом деле. Объедините мощь искусственного интеллекта и современной психологии с помощью AssessFirst. Прогнозируйте кандидатов, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха в вашем бизнесе.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автом...
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview позволяет брать интервью у разработчиков в онлайн-редакторе кода для совместной работы. С CodeInterview вы можете: - Нанимать разработчиков, которые могут оказать немедленное влияние - CodeInterview устраняет любые вопросы о технических навыках, поэтому вы можете сосредоточиться на кан...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...
Criteria
criteriacorp.com
Принимайте лучшие решения о талантах. Ваша цель — собрать лучшую команду. Наша цель — помочь вам добиться этого с помощью многомерных оценок, подкрепленных наукой и проводимых через нашу надежную и удобную платформу.
Talentoday
talentoday.com
Talentoday предоставляет научно обоснованную аналитику по персоналу, которая способствует более эффективному принятию решений на всех этапах жизненного цикла трудоустройства. Наши технологии анализируют и прогнозируют поведение, мотивацию и успех на рабочем месте.
Jobma
jobma.com
Jobma — это платформа для видеоинтервью с искусственным интеллектом, которой доверяют компании по всему миру. Он предлагает ряд инструментов для виртуальных собеседований, в том числе предварительно записанные односторонние видеоинтервью, автоматическое планирование собеседований, кодирование оценок...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
Ищете систему отслеживания кандидатов, которая практически нанимает вас? Найдите это с помощью RapidRecruit, системы отслеживания кандидатов, которая бесплатно собирает больше кандидатов, предлагает полностью настраиваемые рабочие процессы и управление кандидатами, при этом легко интегрируясь с ваши...