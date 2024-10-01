Альтернативы - Adaface

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

Были ли вы когда-нибудь на собеседовании, которое было неловким из-за того, что кандидат постоянно застревал? Такое происходит постоянно: программисту дают задачу на собеседовании и час на ее решение по телефону в текстовом редакторе или на доске. Они пробуют это сделать и пишут совершенно разумное ...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...

Codility

Codility

codility.com

Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator — это цифровая онлайн-платформа для оценки и оценки, предназначенная для упрощения процесса найма. Его можно использовать для оценки кандидатов на технические и нетехнические должности, поскольку платформа поддерживает несколько форматов вопросов, таких как кодирование, описательный, множе...

Karat

Karat

karat.com

Karat — единственный комплексный партнер для организаций, стремящихся повысить качество, эффективность и справедливость при подборе технических специалистов.  Предлагая инновационный подход «человек + технологии», компания Karat дополняет ваш процесс исключительными техническими собеседованиями, вед...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...

TestDome

TestDome

testdome.com

TestDome предлагает тесты рабочих навыков, которые помогают менеджерам быстрее нанять лучшего кандидата. Мы предлагаем тесты для широкого спектра отраслей, включая программирование, бухгалтерский учет, обслуживание клиентов, управление проектами и многое другое. - Наши более 1000 вопросов проверяют ...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

Компания Predictive Index считает, что каждая проблема бизнеса — это проблема людей. Данные о людях должны определять каждый этап пути сотрудника, от первого собеседования до большого продвижения по службе, а также определять вашу бизнес-стратегию. Мы называем это «оптимизацией талантов», и каждая ч...

Crystal

Crystal

crystalknows.com

Для профессионалов бизнеса успех встречи зависит от эффективной подготовки. Наша миссия — обеспечить, чтобы наши клиенты чувствовали себя хорошо подготовленными и уверенными перед каждой важной встречей. Crystal — это ведущая платформа для подготовки к встречам, которой доверяют более 1000 организац...

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что при...

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, д...

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

Посмотрите, какие люди на самом деле. Объедините мощь искусственного интеллекта и современной психологии с помощью AssessFirst. Прогнозируйте кандидатов, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха в вашем бизнесе.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автом...

CodeInterview

CodeInterview

codeinterview.io

CodeInterview позволяет брать интервью у разработчиков в онлайн-редакторе кода для совместной работы. С CodeInterview вы можете: - Нанимать разработчиков, которые могут оказать немедленное влияние - CodeInterview устраняет любые вопросы о технических навыках, поэтому вы можете сосредоточиться на кан...

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Принимайте лучшие решения о талантах. Ваша цель — собрать лучшую команду. Наша цель — помочь вам добиться этого с помощью многомерных оценок, подкрепленных наукой и проводимых через нашу надежную и удобную платформу.

Talentoday

Talentoday

talentoday.com

Talentoday предоставляет научно обоснованную аналитику по персоналу, которая способствует более эффективному принятию решений на всех этапах жизненного цикла трудоустройства. Наши технологии анализируют и прогнозируют поведение, мотивацию и успех на рабочем месте.

Jobma

Jobma

jobma.com

Jobma — это платформа для видеоинтервью с искусственным интеллектом, которой доверяют компании по всему миру. Он предлагает ряд инструментов для виртуальных собеседований, в том числе предварительно записанные односторонние видеоинтервью, автоматическое планирование собеседований, кодирование оценок...

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

Ищете систему отслеживания кандидатов, которая практически нанимает вас? Найдите это с помощью RapidRecruit, системы отслеживания кандидатов, которая бесплатно собирает больше кандидатов, предлагает полностью настраиваемые рабочие процессы и управление кандидатами, при этом легко интегрируясь с ваши...

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