Альтернативы - Adaface

CoderPad

coderpad.io

Были ли вы когда-нибудь на собеседовании, которое было неловким из-за того, что кандидат постоянно застревал? Такое происходит постоянно: программисту дают задачу на собеседовании и час на ее решение по телефону в текстовом редакторе или на доске. Они пробуют это сделать и пишут совершенно разумное ...