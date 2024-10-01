Альтернативы - ActivTrak
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
Insightful
insightful.io
Insightful — это программное обеспечение для анализа рабочей силы и повышения производительности, которое помогает вам работать более информированно, используя полезную информацию о данных. Поймите, как ваша команда работает лучше всего, и повысьте производительность с помощью мониторинга производит...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — это программное обеспечение для учета рабочего времени, предназначенное для мониторинга и оптимизации эффективности работы. Этот инструмент измеряет время, потраченное на компьютерную деятельность. Затем он классифицирует эти действия на продуктивные и не связанные с задачами, на которых ...
We360 AI
we360.ai
We360.ai — это облачное программное обеспечение для мониторинга сотрудников, которое помогает вам получить представление о рабочей среде ваших сотрудников. Независимо от того, работает ли ваш сотрудник дома, в офисе или в любом удаленном месте, это дает вам возможность превращать данные со всех угол...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal предлагает профессиональное управление паролями и управление документацией для поставщиков управляемых услуг и ИТ-решений.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это простое в использовании программное обеспечение для автоматического мониторинга производительности сотрудников, которое позволяет менеджерам следить за работой своей команды, не контролируя каждый аспект дня своих сотрудников. Мы считаем, что менеджерам не нужно тратить время на беспо...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Dataminr
dataminr.com
Dataminr использует искусственный интеллект и общедоступные данные в режиме реального времени для работы на благо наших клиентов, генерируя актуальные и действенные оповещения для глобальных корпораций, агентств государственного сектора, редакций новостей и неправительственных организаций. Ведущая п...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — это великолепное приложение для мониторинга производительности сотрудников со множеством интеллектуальных функций, которые позволяют работодателям отслеживать высокопроизводительных сотрудников и соответствующим образом вознаграждать их. Эти функции весьма актуальны в современном корпор...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, ка...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — отличное программное обеспечение для учета рабочего времени, мониторинга сотрудников, создания снимков экрана и отслеживания URL-адресов, планирования отпусков сотрудников, отслеживания маршрутов георадаров, подготовки отчетов о времени, планирования и оценки проектов, выставления счетов ...
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — это программное обеспечение для удаленного мониторинга сотрудников и отслеживания рабочего времени на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения безопасности и повышения производительности. Этот инструмент предлагает такие функции, как автоматический мониторинг време...
Pendulums
pendulums.io
Управляйте и отслеживайте свое время более эффективно с помощью современного инструмента учета времени. Pendulums — это бесплатный инструмент для отслеживания времени, который поможет вам лучше управлять своим временем благодаря простому в использовании интерфейсу и полезной статистике.
Monitask
monitask.com
Monitask предоставляет программное обеспечение для повышения производительности, эффективности и подотчетности вашей команды. Программное обеспечение для мониторинга, а также возможности отслеживания времени позволяют командам сосредоточиться на поставленной задаче. Наше программное обеспечение явля...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетя...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...
Workstatus
workstatus.io
Максимизируйте продуктивность команды: от удаленной работы до работы в офисе. Повысьте производительность с помощью нашего универсального решения для отслеживания времени, управления проектами и задачами, а также оптимизации рабочей силы. Поднимите свой бизнес на новый уровень с помощью ведущего пр...
DeskLog
desklog.io
Desklog — это программное обеспечение для управления проектами и отслеживания сотрудников, которое помогает управлять проектом и отслеживать продуктивность вашей команды в режиме реального времени. Он легко отслеживает повседневную деятельность и отслеживает затраченное время и отчет. Это программно...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant предоставляет решения, которые защищают организации от атак кибербезопасности, используя инновационные технологии и опыт передовой.
Factal
factal.com
Factal предоставляет компаниям необходимые факты в режиме реального времени для защиты людей, предотвращения сбоев и автоматизации в случае непредвиденных обстоятельств. Factal сочетает в себе молниеносное обнаружение и надежную проверку в единой платформе, опережая другие источники последних новост...
Phish.Report
phish.report
Phish.Report позволяет быстро сообщить о любом фишинговом сайте с помощью интерактивного руководства. База данных контактов о злоупотреблениях означает, что вы всегда направляете сообщения в нужное место.
Reflectiz
reflectiz.com
Reflectiz обеспечивает безопасность онлайн-бизнеса, снижая риски безопасности и конфиденциальности, возникающие в результате сторонних угроз следующего поколения на вашем веб-сайте, без добавления ни одной строки кода.
Pentera
pentera.io
Pentera является лидером в категории автоматизированной проверки безопасности, позволяя каждой организации с легкостью проверять целостность всех уровней кибербезопасности, раскрывая реальные текущие угрозы безопасности в любой момент и в любом масштабе. Тысячи специалистов по безопасности и поставщ...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, даркнет и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реаль...
fenced.ai
fenced.ai
Родители не всегда могут следить за каждым занятием своих детей, особенно за тем, как их дети проводят время в Интернете. Интернет не всегда является безопасным местом для детей. Именно в этот момент на помощь приходит Fenced.ai, чтобы обеспечить цифровое благополучие ваших детей. Fenced.ai помогает...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity — это комплексная платформа для отслеживания производительности и управления сотрудниками, предназначенная для оптимизации рабочих процессов, улучшения совместной работы в команде и достижения общего успеха в бизнесе. В дополнение к таким функциям, как точный учет времени, управление зада...
WorkTime
worktime.com
WorkTime — это программное обеспечение для мониторинга сотрудников, компьютеров и Интернета. WorkTime отслеживает производительность и помогает ее повысить. Он контролирует сотрудников, работающих на дому, удаленно и в офисе. WorkTime не поддерживает какой-либо инвазивный мониторинг. Он рассчитан на...
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает людям работать более продуктивно, измеряя и анализируя звонки, приложения и местоположение телефонов сотрудников.