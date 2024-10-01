Альтернативы - ActivTrak

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp — это программное обеспечение для учета рабочего времени, предназначенное для мониторинга и оптимизации эффективности работы. Этот инструмент измеряет время, потраченное на компьютерную деятельность. Затем он классифицирует эти действия на продуктивные и не связанные с задачами, на которых ...