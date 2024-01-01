Альтернативы - ActiveState
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Azure DevOps
azure.com
Планируйте разумнее, эффективнее сотрудничайте и быстрее доставляйте проекты с помощью Azure DevOps Services, ранее известной как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.
CircleCI
circleci.com
Получите лучшую платформу непрерывной интеграции и доставки для Linux, macOS и Android в облаке или на собственном хостинге.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.
Bitrise
bitrise.io
Непрерывная интеграция и доставка, созданные для мобильных устройств: автоматизируйте сборку, тестирование и развертывание iOS и Android от первой до миллионной установки.
Buddy
buddy.works
Получите самую мощную и простую в настройке платформу непрерывной интеграции и доставки.
Gearset
gearset.com
Полное решение Salesforce DevOps. Единственная платформа, которая вам нужна для беспрецедентного успеха развертывания, непрерывной доставки, автоматического тестирования и резервного копирования.
mogenius
mogenius.com
Разблокируйте самообслуживание разработчика Кубернетес за считанные минуты. mogenius — это внутренняя платформа разработчиков, которая абстрагирует облачные сложности и предоставляет разработчикам интуитивно понятный портал самообслуживания для развертывания и управления своим кодом в Kubernetes.
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
Cycleops
cycleops.io
Сотрудничество разработчиков и эксплуатации на практике. Позвольте своим командам разработчиков автоматизировать развертывание кода, который они пишут ежедневно. Синергия гибких методологий и повышенной производительности еще никогда не была так легко интегрироваться в вашей организации! Легкий дост...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему...
Randoli
randoli.io
App Director — это решение для разработки платформ для компаний, создающих современное программное обеспечение с использованием Kubernetes в облаке. Платформа повышает производительность разработчиков за счет использования «золотых путей», позволяющих им сосредоточиться на написании отличного програ...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — это мобильный инструмент ci/cd, который упрощает разработку мобильных приложений с помощью платформы, которая автоматизирует сборку, тестирование и развертывание. Наш инструмент поддерживает популярные платформы, от React Native до Objective-C/Swift, и интегрируется со сторонними сервиса...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного ...
Flosum
flosum.com
По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тести...
Qovery
qovery.com
Qovery — это внутренняя платформа разработчиков, которая снижает уровень шума для разработчиков, имеющих проложенные пути к производству. Тестирование, временные среды и стимулирование действий по улучшению программного обеспечения.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хо...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет командам инженеров запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и ограничения при снижении затрат на облако.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать процесс перехода от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для...
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих проц...
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте ИИ, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в ко...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработк...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Zeet
zeet.co
Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера ...
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирован...