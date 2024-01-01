Альтернативы - Actioner

Range

range.co

Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...