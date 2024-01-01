Альтернативы - Actioner
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Habitica
habitica.com
Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в компании работает 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Mem
mem.ai
Mem — приложение для создания заметок, работающее на базе искусственного интеллекта. По своей сути он предназначен для организации работы занятых профессионалов, особенно тех, кто генерирует и управляет большими объемами информации. Mem выходит за рамки простого ведения заметок: он использует искус...
Unito
unito.io
Unito обеспечивает синхронизацию вашего стека от приложения к приложению с помощью нового, более простого подхода к интеграции, основанного на двусторонней синхронизации в реальном времени. Любой член вашей команды может за считанные минуты подключиться и синхронизировать данные между приложениями и...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Glasp
glasp.co
Glasp — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям быстро и эффективно обобщать видео YouTube. Он использует последние достижения в области обработки естественного языка и машинного обучения, чтобы предоставить пользователям краткое и точное описание рассматрив...
Integrately
integrately.com
Integrately — это программное обеспечение для автоматизации в один клик, которое позволяет с удивительной легкостью подключать несколько приложений. Используя Integrately, вы можете создавать простые рабочие процессы «один к одному» или сложные рабочие процессы всего за несколько кликов. Вы также мо...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
Momentum
momentum.io
Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организ...
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это инструмент для повышения продуктивности набора текста, который помогает командам управлять повторяющимися письменными задачами, создавать фрагменты, исправлять правописание, обмениваться контентом и многое другое. Обеспечьте эффективное общение всей вашей команды и использование е...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейч...
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...
Workast
workast.com
Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...
DailyBot
dailybot.com
№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.
Seismic
seismic.com
Seismic — мировой лидер в области внедрения возможностей, помогающий организациям привлекать клиентов, расширять возможности команд и стимулировать рост доходов. Seismic Enablement Cloud™ — это самая мощная унифицированная платформа поддержки, которая снабжает команды, работающие с клиентами, необхо...
Troops
troops.ai
Troops — это программное обеспечение к вашим услугам, разработанное с учетом потребностей людей. Это платформа для коммуникации доходов, центральная нервная система ваших команд по выходу на рынок, которая доставляет нужную информацию нужным людям в нужное время. Команды никогда не пропускают сигнал...
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инф...
APILayer
apilayer.com
APILayer — это торговая площадка API. APILayer — ведущий поставщик готовых облачных API-продуктов, созданных, чтобы помочь разработчикам и предприятиям по всему миру работать быстро и эффективно. Сегодня организации любого размера с трудом справляются со сложными цифровыми преобразованиями и растущи...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...