Альтернативы - Action Card

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.

Repsly

Repsly

repsly.com

Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...

Bitreport

Bitreport

bitreport.app

Bitreport позволяет предприятиям оптимизировать операционную эффективность и обеспечить стабильное качество обслуживания клиентов во всех точках сети.

Pazo

Pazo

gopazo.com

Откройте для себя Pazo: революция в управлении розничными операциями. Раскройте весь потенциал своих розничных операций с помощью Pazo, передового программного обеспечения для управления задачами и стандартными операционными операциями, которому доверяют тысячи клиентов по всему миру. Получите беспр...

Zenput

Zenput

zenput.com

Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.

Bindy

Bindy

bindy.com

Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего проце...

Progress Retail

Progress Retail

progressretail.com

Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и коммуникацию в компании. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения прод...

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых групп для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, передовое в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все...

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