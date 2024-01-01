Action Card

Action Card

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: actioncardapp.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мобильное приложение Action Card оцифровывает аудиты и контрольные списки вашего магазина, помогая оптимизировать операции. Экономьте время на посещениях и должным образом соблюдайте стандарты бренда.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления задачами розничной торговли

Веб-сайт: actioncardapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Action Card, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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