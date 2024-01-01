Создание чат-ботов с искусственным интеллектом для повседневного интернет-магазина. Acobot — один из ведущих поставщиков чат-ботов с искусственным интеллектом для электронной коммерции и интернет-магазинов. Благодаря передовой технологии машинного обучения Acobot учится на вашем веб-сайте и автономно взаимодействует с пользователями. Программирование не требуется: Acobot поддерживается ведущими разработчиками электронной коммерции, такими как Shopify, WooCommerce и другими.

Веб-сайт: acobot.ai

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