Acobot

Acobot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: acobot.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Acobot в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создание чат-ботов с искусственным интеллектом для повседневного интернет-магазина. Acobot — один из ведущих поставщиков чат-ботов с искусственным интеллектом для электронной коммерции и интернет-магазинов. Благодаря передовой технологии машинного обучения Acobot учится на вашем веб-сайте и автономно взаимодействует с пользователями. Программирование не требуется: Acobot поддерживается ведущими разработчиками электронной коммерции, такими как Shopify, WooCommerce и другими.

Веб-сайт: acobot.ai

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