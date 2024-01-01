Альтернативы - Accompa

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

Управляйте своими проектами, поддерживайте своих клиентов, предоставляйте услуги.

Olive

Olive

olive.app

Откройте для себя будущее принятия ИТ-решений и поиска программного обеспечения вместе с Olive. Olive — единственная платформа для поиска программного обеспечения, которая сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и человеческий опыт, помогая вам принимать более обоснованные решения. Пл...

Delibr

Delibr

delibr.com

Произведите революцию в написании PRD с помощью динамических шаблонов Delibr AI, упрощения принятия решений и двусторонней интеграции с Jira. Используйте искусственный интеллект, чтобы предлагать больше ценности продукта с новым уровнем ясности и плавности.

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

Пользовательские истории, персонажи и путешествия сделаны правильно. Современный инструмент управления требованиями с функциями, которые вам понравятся. Сэкономьте время с помощью искусственного интеллекта и пригласите свою команду и клиентов к сотрудничеству.

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio — это онлайн-решение для компаний по сбору требований, и его основная цель — сделать ваш опыт сбора программного обеспечения, создания документации и прохождения всего процесса легким, простым и таким, чтобы он вам понравился. Управление проектами разработки программного обеспечения по-пре...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

Гибкое отслеживание требований соответствует Digital Twin. Flow специально создан, чтобы помочь быстро развивающимся agile-командам быстрее выполнять итерации.

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