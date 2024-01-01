Альтернативы - Abowire

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Присоединяйтесь к более чем 200 000+ авторов, получающих зарплату от более чем 4 миллионов покровителей в месяц.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

Younium

Younium

younium.com

Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.

Paddle

Paddle

paddle.com

Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.

Subbly

Subbly

subbly.co

Subbly — это универсальная коммерческая платформа, позволяющая запускать, запускать и развивать любую бизнес-модель подписки. Начните бесплатную двухнедельную пробную версию сегодня.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.

EQUP

EQUP

equp.com

Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.

Rainex

Rainex

rainex.io

Rainex — это платформа с простым и гибким функционалом для создания подписок, выставления счетов и автоматизации всех рутинных процессов выставления счетов.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.

Stykite

Stykite

stykite.com

Stykite — это полнофункциональная платформа управления подписками, которая позволяет запускать и масштабировать свой Saas-продукт в новых регионах. Платежные шлюзы предварительно интегрированы, и Stykite также несет ответственность за налоги с продаж, риски и любые другие требования.

SimpleCirc

SimpleCirc

simplecirc.com

SimpleCirc — это доступное облачное программное обеспечение для управления подписчиками для малых и средних издателей журналов и газет. Быстро и легко добавляйте, продлевайте и обновляйте своих подписчиков. Принимайте заказы онлайн. Продавайте выпуски и рекламную продукцию. Предоставьте своим подпис...

Rebill

Rebill

rebill.com

Rebill — это решение для регулярных сборов платежей и финансовой автоматизации в Латинской Америке. Продавцы могут начать продавать подписки и членство за считанные минуты, используя предварительно созданную платежную страницу с функцией Plug-and-Play, и управлять своими финансовыми процессами из од...

PayRequest

PayRequest

payrequest.io

PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы...

Pelcro

Pelcro

get.pelcro.com

Pelcro — это универсальная платформа управления подписками и членством. Комплексная платформа самообслуживания, не требующая кода, но имеющая все инструменты разработки, обеспечивающие максимальную гибкость. Основные функции Pelcro: - Легко создавайте подписки и продукты электронной коммерции в одно...

Nummuspay

Nummuspay

nummuspay.com

Платформа управления подписками и обработки кредитных карт Nummuspay управляет всеми частями жизненного цикла доходов для компаний, получающих подписку и регулярные доходы.

Crystallize

Crystallize

crystallize.com

Сверхбыстрая безголовая коммерция для брендов и агентств, одержимых продуктами. Создавайте уникальные и запоминающиеся впечатления от продуктов и продавайте их по любому каналу, в любом масштабе и так, как вы мечтаете.

circuly

circuly

circuly.io

Circuly — это SaaS-сервис B2B с круговой экономикой для веб-сайтов, который делает сдачу в аренду физических продуктов такой же простой и прибыльной, как и их продажу. circuly предлагает все, что нужно компаниям для успешного запуска и масштабирования модели подписки/продукта как услуги.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops — это больше, чем просто система управления тренажерным залом. Мы — единая команда, миссия которой — расширять возможности владельцев спортивных залов и быть преданным партнером в повышении эффективности и роста вашего фитнес-бизнеса. В 2009 году Майкл основал компанию по индивидуальному обуч...

Aria Systems

Aria Systems

ariasystems.com

В современном мире спроса потребности рынка могут резко измениться. Aria Systems дает корпоративным компаниям возможность быстро и гибко меняться вместе с ней. Облачная платформа монетизации Aria устраняет узкие места в сфере выставления счетов, позволяя компаниям быстро запускать и развивать свои п...

Upodi

Upodi

upodi.com

Upodi — это ведущая платформа для выставления счетов и управления подписками, которая автоматизирует операции по ценообразованию, выставлению счетов и выставлению счетов для SaaS-компаний и компаний, работающих по подписке. Upodi обеспечивает базовую инфраструктуру системы с помощью механизма период...

Rebillia Platform

Rebillia Platform

rebillia.com

Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...

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