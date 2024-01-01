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ABC27 News предоставляет местные новости и погоду в Центральной Пенсильвании, а также новости штата, спорта, потребителей и здравоохранения.

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