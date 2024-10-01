Альтернативы - Abacum

Keka

Keka

keka.com

Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit — новатор в области программного обеспечения для управления строительным персоналом. Наше флагманское решение Bridgit Bench — это ведущая на сегодняшний день платформа планирования рабочей силы, сотрудничающая с более чем одной третью из 400 крупнейших строительных фирм Северной Америки. Мы ...

TeamOhana

TeamOhana

teamohana.com

TeamOhana — это стратегическая платформа управления численностью персонала, которая помогает растущим компаниям отслеживать расходы на персонал, совместно работать над планами найма и прогнозировать сокращение штата в режиме реального времени. Сегодня большинство растущих компаний планируют и управл...

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee — это облачное решение для управления персоналом, которое помогает оптимизировать такие задачи, как учет рабочего времени, управление отпусками и организация документов. Решение централизует рабочие процессы отдела кадров, такие как планирование, удаленная работа, отслеживание сверхурочной ...

headcount365

headcount365

headcount365.com

Headcount365 заменяет процессы подбора персонала на основе электронных таблиц, устраняя работу и встречи, необходимые для поддержания точного плана численности персонала. У руководителей по подбору персонала есть инструменты, позволяющие обеспечить своевременный прием на работу, а специалисты по фин...

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

Платформа организационного дизайна и планирования рабочей силы для повышения эффективности организации. Обеспечьте возможность принятия стратегических решений с помощью быстрого, простого и интерактивного инструмента проектирования организации, планирования рабочей силы и динамического анализа перс...

CandorIQ

CandorIQ

candoriq.com

CandorIQ — это программное обеспечение для управления численностью персонала и планирования вознаграждений. На сотрудников приходится +70% всех операционных затрат, но управление ими по-прежнему осуществляется с помощью таблиц и электронной почты. Мы управляем всеми расходами людей на одной платформ...

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые дл...

Pigment

Pigment

pigment.com

Что такое пигмент? Pigment — это платформа бизнес-планирования. Объединив людей, данные и процессы в интуитивно понятную, адаптируемую интегрированную платформу, команды могут быстро создавать надежные стратегические и оперативные бизнес-планы для стимулирования роста, реагирования на изменения и об...

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