Альтернативы - Abacum
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit — новатор в области программного обеспечения для управления строительным персоналом. Наше флагманское решение Bridgit Bench — это ведущая на сегодняшний день платформа планирования рабочей силы, сотрудничающая с более чем одной третью из 400 крупнейших строительных фирм Северной Америки. Мы ...
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — это стратегическая платформа управления численностью персонала, которая помогает растущим компаниям отслеживать расходы на персонал, совместно работать над планами найма и прогнозировать сокращение штата в режиме реального времени. Сегодня большинство растущих компаний планируют и управл...
Papervee HR
papervee.com
Papervee — это облачное решение для управления персоналом, которое помогает оптимизировать такие задачи, как учет рабочего времени, управление отпусками и организация документов. Решение централизует рабочие процессы отдела кадров, такие как планирование, удаленная работа, отслеживание сверхурочной ...
headcount365
headcount365.com
Headcount365 заменяет процессы подбора персонала на основе электронных таблиц, устраняя работу и встречи, необходимые для поддержания точного плана численности персонала. У руководителей по подбору персонала есть инструменты, позволяющие обеспечить своевременный прием на работу, а специалисты по фин...
Agentnoon
agentnoon.com
Платформа организационного дизайна и планирования рабочей силы для повышения эффективности организации. Обеспечьте возможность принятия стратегических решений с помощью быстрого, простого и интерактивного инструмента проектирования организации, планирования рабочей силы и динамического анализа перс...
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — это программное обеспечение для управления численностью персонала и планирования вознаграждений. На сотрудников приходится +70% всех операционных затрат, но управление ими по-прежнему осуществляется с помощью таблиц и электронной почты. Мы управляем всеми расходами людей на одной платформ...
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые дл...
Pigment
pigment.com
Что такое пигмент? Pigment — это платформа бизнес-планирования. Объединив людей, данные и процессы в интуитивно понятную, адаптируемую интегрированную платформу, команды могут быстро создавать надежные стратегические и оперативные бизнес-планы для стимулирования роста, реагирования на изменения и об...